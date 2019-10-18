Nilüfer'e "Sürdürülebilir İş Ödülü"

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödülleri"ne değer görüldü. "Sürdürebilir İnovasyon" kategorisinde verilen ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem aldı.



Toplumun tüm kesimlerinden uygun işbirlikleri oluşturarak, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında faaliyetlerini sürdüren Nilüfer İnovasyon Merkezi, bir ödüle daha değer görüldü.



Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödüller" kapsamında Nilüfer Belediyesi, "Sürdürebilir İnovasyon" kategorisinde "Nilüfer İnovasyon Merkezi" platformuyla ödüle değer görüldü.



Tüm sektörlerden kurumların, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yapmış projelerini öne çıkarmayı ve geniş kitleler ile paylaşmayı hedefleyen "Sürdürebilir İş Ödüller" bu yıl 15 ana kategoride verildi.



Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarıyla rol model olabilecek projeleri ön plana çıkarabilmek için düzenlenen ödüllere, Nilüfer İnovasyon Merkezi ile başvuran Nilüfer Belediyesi'nin projesi, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden ve bağımsız uzmanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından seçildi.



"Sürdürebilir İş Ödülleri İstanbul'da Fairmont Quasar'da düzenlenen törende verildi. "Sürdürebilir İnovasyon" kategorisinde verilen Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, jüri üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş'ın elinden aldı.



Ödülü, Nilüfer İnovasyon Merkezi çalışanlarıyla birlikte alan Başkan Turgay Erdem, "Nilüfer İnovasyon Merkezi, önemli bir ödül olan 'Sürdürebilir İş Ödülü'ne layık görüldü. Gurur veren bu ödülü bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Kamu alanında bir İnovasyon çalışması nerdeyse ilklerden bir tanesi. Bunu da Nilüfer Belediyesi başarıyor. Bizi bu ödüle ulaştıran bütün arkadaşlarımı ayrıca kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Nilüfer İnovasyon Merkezi'ne 3. ödül



Nilüfer İnovasyon Merkezi daha önce de Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" kategorisinde ve Avrupa Dönüştürücü Eylem Ödülleri'nde de "Nilüfer İnovasyon Merkezi, Mahalle Komiteleri ve Enerji Kooperatifi" ile ödüle değer görülmüştü. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen bu ödül Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin üçüncü ödülü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA