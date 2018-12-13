Nilüfer'in Bisikletli Zabıta Uygulamasını Anlattılar

13 Aralık 2018 Perşembe 16:05



13 Aralık 2018 Perşembe 16:05

Türkiye'de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisikletli zabıta ekiplerinin uygulamaları, Sağlıklı Kentler Birliği'nin Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'nde katılımcılara anlatıldı.Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin, Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi, Bursa'da geniş katılımla düzenleniyor. Dört gün sürecek olan kongrede, Nilüfer Belediyesi de 'Benim Zabıtam, Benim Nilüferim. Bisikletli Kartallar', 'Engelsiz Eşit ve Erişilebilir Kent Nilüfer' ve 'Oyun Engel Tanımaz' projeleri ile yer aldı. Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği bisikletli zabıta ekiplerinin çalışmaları, 'Benim Zabıtam, Benim Nilüferim. Bisikletli Kartallar' başlığıyla katılımcılara anlatıldı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bisikletli Zabıta Amiri Ali Özdemir ve Bisikletli Zabıta Memuru Serhan Sarı'nın sunumuyla gerçekleştirilen oturumda katılımcılara uygulamalar hakkında bilgi verildi.Bisikletli Zabıta Amiri Ali Özdemir, bisikletli zabıta ekibinin, Nilüferli vatandaşların sağlıklı ve mutlu bir kentte yaşaması aidiyetinin oluşması için kültürel bilinçlilik anlayışı ile kurulduğunu söyledi. Özdemir, "Dünyanın birçok şehrinde hava kalitesi kötüleşiyor. Diyabetli kişilerin yaklaşık üçte ikisi kentsel bölgelerde yaşıyor. Kentte yaşayan vatandaşlarımız kırsal kesimlerde yaşayanlardan daha yüksek stres seviyelerine sahip. Kentsel alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için, daha iyi bir iş yapma yükümlüğü sorumluluğu ile kurulan bisikletli zabıta ekibi, aynı zamanda kentte yol hakkı paylaşımını da adil ve eşit hale getirmenin çabası içinde. Bu uygulama ile düşük karbonlu ve sürdürülebilir kentsel yaşam modeli ve güvenli kent için vatandaş-zabıta diyalog iletişimi modelinin de öncülüğü belediyemizce yapılmış oldu" diye konuştu.Bisikletli Zabıta Memuru Serhan Sarı da, bisikletli zabıta ekibi olarak vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sarı, "Engelli ve bisiklet yollarını işgal edenler için uyarı ve önleyici oluyoruz. Ayrıca, öğrenci gruplarına zabıta mesleğinin tanıtılması ve gelecek nesillerin bu proje kapsamında bilinçlendirilmesini sağlıyor. Bisikletle okula, işe, gezmeye giden gruplara destek, her yaştaki Nilüferli vatandaşların bisikletli sportif faaliyetlere katılımını teşvik ederek daha sağlıklı bir nesil oluşmasını sağlanıyor. Nilüfer'de daha güvenli ve huzurlu vatandaş bilinci oluşturmak ve huzur ortamının, güven ortamının oluşmasında bisikletli zabıta ekibi olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA