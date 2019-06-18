Nilüfer'in en güzel bahçeleri belirleniyor

Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehrin en güzel bahçelerini belirliyor.



Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'en güzel bahçe yarışması' için bu yıl da süreç başladı. Nilüfer sınırlarında düzenlenen yarışma sadece 'site bahçesi' kategorisinde yapılıyor. Yarışmaya katılmak isteyen site yönetimleri, 21 Hazirana kadar mahalle muhtarlıklarına elden başvuruda bulunabilecek. Daha sonra da peyzaj mimarı, ziraat mühendisi gibi alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyeleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunan site bahçelerini gezerek değerlendirmelerini yapacak. Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren sitelere ödülleri, 19 Temmuzda düzenlenecek törende verilecek. Birinci seçilecek sitenin bahçesini gelecek yıla kadar birincilik bayrağı süsleyecek. - BURSA

Kaynak: İHA