Nilüfer'in sultanları Beşiktaş'ı 3-0 yendi
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2019-2020 sezonunun son hafta maçında rakibi Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2019-2020 sezonunun son hafta maçında rakibi Beşiktaş 'ı 3-0 yendi. Nilüfer'in sultanları 22 maçta elde ettikleri 9 galibiyet ve 25 puan ile sezonu 8. sırada bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi son hafta maçında Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karışa geldi.
Korona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Nilüferli voleybolcular sahaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için "Dirilişten Kurtuluşa, Bir Duruştur Çanakkale" pankartı ile çıktılar.
Sezon boyunca fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir kadro ile sahada yer alan Nilüfer Belediyepor ekibi, maç boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tuttu. Nilüfer'in sultanları, 25-8, 25-16 ve 25-11 gibi farklı sonuçlarla Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden Nilüferli voleybolcular ligi 8. sırada bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı. Nilüfer Belediyespor play-off turunda lig lideri ile 21 ve 22 Mart 2020 tarihlerinde karşı karşıya gelecek. - BURSA
Vestel Venüs Sultanlar Ligi son hafta maçında Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karışa geldi.
Korona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Nilüferli voleybolcular sahaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için "Dirilişten Kurtuluşa, Bir Duruştur Çanakkale" pankartı ile çıktılar.
Sezon boyunca fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir kadro ile sahada yer alan Nilüfer Belediyepor ekibi, maç boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tuttu. Nilüfer'in sultanları, 25-8, 25-16 ve 25-11 gibi farklı sonuçlarla Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden Nilüferli voleybolcular ligi 8. sırada bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı. Nilüfer Belediyespor play-off turunda lig lideri ile 21 ve 22 Mart 2020 tarihlerinde karşı karşıya gelecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Vestel Venüs, voleybol, Beşiktaş, Spor
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