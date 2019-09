Nilüfer kütüphanelerinde bu yaz dolu dolu geçti

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphaneleri yaz döneminde 98 bini aşkın kişi ziyaret ederken, yaklaşık 16 bin kitap ödünç alındı.



Türkiye'de 121 ilçede hiç kütüphane bulunmazken, Nilüfer Belediyesi şehre kazandırdığı 5 kütüphane ile örnek oluyor. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi yılın her mevsimini dolu dolu geçiriyor.



Belediye Başkanı Turgay Erdem, okullar tatil olmasına rağmen Nilüfer'in kütüphanelerini 2019 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 98 bin 88 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, " Bu süre içinde 880 kişi de yeni üye oldu. Böylece Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinin üye sayısı 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle 42 bin 217'ye ulaştı. Yaz ayları boyunca vatandaşlar kütüphanelerden yaklaşık 16 bin kitabı okumak için ödünç aldı" dedi.



Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nde yaz döneminde 30 farklı faaliyetin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem şöyle devam etti: "Bu etkinliklere 1127 kişi katıldı. Her yaz gerçekleştirilen 'Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz' etkinliklerinin yanı sıra bu yıl ilk defa Misi Akademi de düzenlendi. "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinliğine bu yıl 6 farklı mahalleden 162 çocuk ve 110 ebeveyn katıldı. 468 kitap armağan edildi. Temmuz ayı boyunca her hafta üç farklı kütüphanede gerçekleştirilen "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" programlarında 24 farklı oturum yapıldı. Eminim ki bu oturumlara katılan çocuklar da ebeveynleri de çok verimli ve keyifli vakit geçirdiler"



Misi Akademi Atölyeleri'ne büyük ilgi



Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin uzun yıllardır farklı okuma ilgilerine yönelik düzenlediği atölyeler, 2019 yazında Misi Yazıevi'nin ferah çatısı altında toplandı. Yeni programların yaz dönemi boyunca yapıldığı Misi Akademi'nin atölyeleri ücretsiz gerçekleştirildi. Misi Akademi kapsamında 14 atölye oturumu gerçekleştirildi. - BURSA

