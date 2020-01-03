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Nilüfer, Ligi ikinci sırada tamamladı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ligi 34 puanla ikinci sırada tamamladı.

03.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:54 Nilüfer, Ligi ikinci sırada tamamladı
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Kulübü, ligi 34 puanla ikinci sırada tamamladı.

Sekiz takımın mücadele ettiği Görme Engelliler Futsal 1. Ligi 'da yapılan ikinci yarı mücadelelerinin ardından sona erdi. Aksaray'da yapılan ilk yarı maçlarını lider tamamlayan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı, istediği sonucu ikinci yarı maçlarına yansıtamadı. Ancak, Trabzon'da yapılan ikinci yarı müsabakalarında eksik kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği 34 puanla, ikincilik kupasını almaya hak kazandı.

Kulüp Başkanı Ali Genç, "Ulusal ve uluslararası alanda Nilüfer Belediyesi'nin sesini duyurmaya devam ediyoruz. Aldığımız başarılar sadece kulübümüzün değil, Nilüfer'in, Bursa'nın ve Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarıyı borçlu olduğumuz Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Türkiye, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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