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Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yağışlarla Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranlarının arttığını bildirdi.

Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı arttı
07.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:34
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yağışlarla Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranlarının arttığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da son bir haftada etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. Şehrin içme ve kullanma suyunu karşılayan Doğancı Barajı yüzde 59, Nilüfer Barajı ise yüzde 71 doluluğa ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile bu yılın sonuna kadar yetecek kapasitede su rezervi bulunduğunu aktardı.
Son 100 yılın en kurak beşinci, son 15 yılın ise en kurak mevsiminin yaşandığını belirten Aktaş, Bursalılardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında destek beklediklerini ifade etti.
Barajlardaki doluluk oranlarının insanları yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Son yağmurlar biraz rahatlattı fakat su çok değerli. Bu nedenle tasarrufa azami derecede dikkat etmeliyiz. Sıkıntımız yok fakat zorda kalmamak için geleceği düşünmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Haber

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