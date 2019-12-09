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Nilüfer ve Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

09.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:06Nilüfer ve Osmangazi'de su kesintisi
'nın Nilüfer ve ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Nilüfer Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Barbaros Caddesi, Şehit Jan.Astsb.Zeki Burak Okay Caddesi ve 2. Dilek Sokak arasında kalan bölge ile Karaman Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Kültür Caddesi, Kafkas Sokak ve 2. Dilek Sokak arasında kalan bölge ile civarında 11.12.2019 tarihlerinde 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine Nilüfer'in Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi ile İzmiryolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 12.12.2019 tarihlerinde 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Osmangazi ilçesinde ise Yenikent Mahallesi, Hamitler TOKİ Bölgesi ve civarında 10.12.2019 tarihinde 03: 00 - 19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, İhsaniye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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