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Nilüferli atletler zirvede

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun takviminde yer alan, çoklu branşlarda hem salon hem açık saha sezonunda yapılan "Komple Atlet" serisinin ilk etabında Nilüfer Belediyesporlu atletler, 12 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.

07.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:49 Nilüferli atletler zirvede
Türkiye Federasyonu'nun takviminde yer alan, çoklu branşlarda hem salon hem açık saha sezonunda yapılan "Komple Atlet" serisinin ilk etabında Nilüfer Belediyesporlu atletler, 12 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.

4-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Atletizm Salonu'nda yapılan Komple Atlet 2020'nin ilk salon yarışmasına Nilüfer Belediyespor, başarılarıyla damga vurdu. Nilüfer Belediyespor'un başarılı atleti Seda Albayrak, U20 kategorisinde katıldığı tüm branşlarda dereceye girdi. Albayrak, 4 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Başarılı atlet, 60 metre engelde 9.76 saniyelik derecesiyle, uzun atlamada 5,01 metrelik derecesiyle, 800 metre koşuda 2.33.17 dakikalık derecesiyle birinci oldu. Yüksek atlamada 1.53 metre derecesiyle ikinci, gülle atmada 7,35 metrelik derecesiyle üçüncü olan Seda Albayrak, pentatlonda topladığı 2.977 puanla da birinci oldu.

U16 kategorisinde yarışan Nilüfer Belediyesporlu atlet Tuğra Alp, ilk kez katıldığı çoklu branşlar müsabakalarında uzun atlamada 5.80 metre derecesiyle birinci, 60 metre engelde 8,67 saniyelik derecesiyle ikinci, 1000 metre koşu da da 3.17.34 dakikalık derecesiyle dördüncü oldu. Tuğra Alp, toplamda 1.852 pentatlon puanıyla dördüncü oldu.

Aynı tarihte yapılan olimpik deneme müsabakalarında da Nilüfer Belediyesporlu atletler, çeşitli başarılar kazandı. U18 yüksek atlamada Reyhan Ataman ile U18 60 metre engelde Ömer Faruk Şengelen, ikinci oldu. U20 60 metre engelde Emre Yıldız ile U18 3 adım atlamada Hilal Mutlu, üçüncü olmaya hak kazandı. - BURSA

Atletizm, Ataköy, Spor

Kaynak: İHA

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