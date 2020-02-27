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Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen İngilizce kurusuna katılan Çalı, Hasanağa ve Kültür, Kadın Çocuk Akademisi kursiyerleri sertifikalarına kavuştu.

27.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:35Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen İngilizce kurusuna katılan Çalı, Hasanağa ve Kültür, Kadın Çocuk Akademisi kursiyerleri sertifikalarına kavuştu.

Nilüfer Belediyesi tarafından kırsal nitelikteki mahallelerde kurulan Kadın ve Çocuk Akademilerinde kadınlara yönelik eğitimler kapsamında organize edilen İngilizce kursları meyvelerini vermeye başladı. İngilizce başlangıç seviyesi kursuna katılan Çalı, Hasanağa ve Kültür Kadın Çocuk Akademisi katılımcıları, yaklaşık 6 ay boyunca eğitim aldı. Eğitimlerin sona ermesiyle Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, kursa katılan kadınları kutladı. Törende kadınlar mahalleleri adına İngilizce konuşma yaparak öğrendiklerini gözler önüne serdi. Sertifika dağıtımı öncesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nin açılmasında hibe desteğinde bulunarak büyük katkı sunan Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown da tebrik mesajı göndererek kadınları kutladı.

Etkinliğin sonunda 25 kadın kursiyer sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in elinden aldı. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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