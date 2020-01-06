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Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı

33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler, karşılaşmalarda kazandıkları 3 madalya ve 1 kupa ile başarılarına yenilerini eklediler.

06.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16 Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı
33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler, karşılaşmalarda kazandıkları 3 madalya ve 1 kupa ile başarılarına yenilerini eklediler.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Karate Federasyonu (TKF) iş birliğiyle 'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na (33th BOSPHORUS CUP) katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler başarıları ile herkesi gururlandırdı. WOW Hotel Salonu'nda üç gün boyunca devam eden müsabakalarda 11 yaş kızlar grubu kumite kategorisinde finale yükselen Nilüfer Belediyesporlu Nisanur Çakır ikinci oldu. 10 yaş erkekler grubu kumite kategorisinde Nilüfer Belediyespor'dan Utkan Efe Başlı üçüncülük alırken, Süleyman Can Erden de kata kategorisinde üçüncü oldu.

Ayrıca 11 yaş kızlar grubu kumite kategorisinde Nilüferli karateciler takım halinde üçüncülük elde etti.

Nilüfer Belediyespor Karate Antrenörü İlhan Çakır, 18 ay önce kurulan karate takımının büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Bu başarılarda, büyük katkısı olan ve bizlere her türlü desteği sağlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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