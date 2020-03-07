Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "Kraliçe Lear"ı Bursalı sanatseverlerle buluştu.



Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Dayanışmayı Yeşertiyor" adı altında bir dizi faaliyet düzenliyor. "Bir Söyleşi Bir Yönetmen" etkinliğinde, Pelin Esmer'in ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller alan "Kraliçe Lear" adlı filmi gösterime sunuldu. Konak Kültürevi'ndeki film gösterimine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile yönetmen Pelin Esmer de katıldı.



Pelin Esmer'in, Mersin Arslanköylü kadınlardan oluşan bir tiyatro grubunun Shakespare'nin "Kral Lear" oyununu kendi hayatlarına uyarladıkları oyunla, Toroslar'ın ücra dağ köylerine çıktığı bir aylık turnesini konu alan "Kraliçe Lear" filmi, izleyenlerden tam not aldı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği film gösteriminin ardından yönetmen Pelin Esmer, izleyiciyle bir de söyleşi gerçekleştirdi. Filmin yapım sürecini izleyicilerle paylaşan Esmer, merak edilen soruları da cevapladı. Projenin karanlık bir döneminde kendisine geldiğini belirten Pelin Esmer, umudunun peşinden giderek böyle bir film çektiğini söyledi.



Sanatseverlerin film üzerine düşüncelerini dile getirdiği söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, yönetmen Pelin Esmer'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA