Nimet Say Özçelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT ERUH belediye başkan adayı olan Nimet Say Özçelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT ERUH ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nimet Say Özçelik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT ERUH adayı Nimet Say Özçelik kimdir? BTP SİİRT ERUH adayı Nimet Say Özçelik yüzde kaç oy aldı?

Nimet Say Özçelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT ERUH belediye başkan adayı olarak gösterilen Nimet Say Özçelik ERUH ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. ERUH ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Nimet Say Özçelik adlı BTP adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT ERUH ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.