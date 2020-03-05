Nimona Filmi

Şekil değiştirici genç Nimona ve çılgın bilim adamı Lord Ballister Blackherat'ın, krallığın hükümdarını ortaya çıkarmak için bir araya gelmesini anlatan animasyon film
inin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.Yönetmen:
Patrick OsborneSenaryo:
Marc Haimes, Noelle Stevenson, Max WernerFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
NimonaYapımcı Firma:
Blue Sky StudiosYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
14.01.2022 Nimona Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.