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Nimona Filmi

Nimona filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nimona filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48Nimona Filmi
Şekil değiştirici genç Nimona ve çılgın bilim adamı Lord Ballister Blackherat'ın, krallığın hükümdarını ortaya çıkarmak için bir araya gelmesini anlatan animasyon film inin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.


Yönetmen: Patrick Osborne
Senaryo: Marc Haimes, Noelle Stevenson, Max Werner
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Nimona
Yapımcı Firma: Blue Sky Studios
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 14.01.2022

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:35:30