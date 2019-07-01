01.07.2019 12:07
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Niran Ünsal: Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim

Niran Ünsal: Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim

ŞARKICI Niran Ünsal, Finduk Festivali kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı.

ŞARKICI Niran Ünsal, Finduk Festivali kapsamında Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı. Ünsal sahnede, " Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim" dedi.
Niran Ünsal, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Finduk Festivali'nde sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişiye konser veren Ünsal söylediği şarkılarla geceye katılanları coşturdu. Sanatçı kendi şarkılarının yanısıra birçok sanatçının da şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıya konser sonunda Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz plaket verdi. Ünsal, "Sayin Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz" dedi.


- Zce
Kaynak: DHA
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