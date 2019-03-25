Niran Ünsal, Eğlenmek İçin Gittiği Mekanda Sahneye Çıktı

BODRUM'da şarkıcı Niran Ünsal
, arkadaşları ile eğlenmek için gittiği mekanda, hayranlarını kırmayıp sahneye çıktı, 2 şarkı seslendirdi.
Şarkıcı Niran Ünsal, bir grup arkadaşı ile Neyzen Tevfik
Caddesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Şarkıcı Ata'nın sahneye çıktığı eğlence mekanında, Ünsal hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Niran Ünsal, istek üzerine sahneye çıkıp, 2 şarkı seslendirdi. Mekanı dolduranların ilgiyle dinlediği ve şarkıların sonunda alkışladığı Ünsal, daha sonra Ata'nın şarkıları eşliğinde arkadaşları ile eğlenmeye devam etti.
- Muğla
Niran Ünsal, Magazin
Kaynak: DHA