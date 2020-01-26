Niran Ünsal: Özcan kafamın içinde şarkıyı okuyordu







Özcan Deniz'in yeni şarkısı Allah Büyük henüs klibi bile çekilmeden büyük ilgi gördü. Sözleri Günay Çoban'a bestesi Niran Ünsal'a ait olan şarkının bestecisi Niran Ünsal, şarkının hikayesini anlattı. Niran Ünsal "Bu besteyi 4 Mayıs 2019'da bestelemeye başladım 10 Mayıs'ta bitirdim. Daha bestelerken Özcan şarkıyı kafamda okuyordu. Şarkıyı Özcan'a gönderdim. O dönem İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünün montajındaymış. Bir de eşiyle ayrılık sürecindeymiş. Gönderdim ses soluk çıkmadı. Daha sonra ağabeyiyle bana başka bir şarkı için haber gönderdi. ya dedim istediği o şarkı ona göre değil ben ona Allah Büyük şarkısını göndermiştim. Meğer o dönem kafası karışık olduğu için dinleyememiş. Dinler dinlemez aldı şarkıyı. Daha klibi çekilmeden olay oldu çok sevildi şarkı. Çok memnun şarkının gördüğü ilgiden" diyerek şarkının hikayesini anlattı.& ;



