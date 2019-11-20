Haberler » Güncel » 'Nirvana' kod adlı terörist böyle yakalandı - Haber

'Nirvana' kod adlı terörist böyle yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişinin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

20.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:30
'ın ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişinin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Teröristlerin Lice ilçesinden kara yoluyla kent merkezine geçeceği bilgisini alan güvenlik güçleri, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili karadan ve İnsansız Hava Araçları ile takibe aldı.
Diyarbakır yakınlarında teröristlerin bulunduğu aracı durduran ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.
Görüntüde teröristlerin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken bir noktada yavaşladığı ve ardından güvenlik güçlerinin araca doğru yaklaşarak operasyon düzenlendiği görülüyor.
(Sedat Irmak/İHA)
'Nirvana' kod adlı terörist böyle yakalandı

Diyarbakır, Lice, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Mobil uygulama ve web destekli metotlarla öğrencilerine 6 yabancı dili sevdirdi
11:20 Bir günde buz tuttu
11:20 Trump'ın azil soruşturmasının halka açık üçüncü günü sona erdi
11:16 10 Burda'yı ziyaret eden minikler eğlence dolu bir ara tatil geçirecek
11:15 35 yaş mağdurları haklarını arıyor
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
09:56 Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
20.11.2019 11:21:24