Niş Sektörlere Desteğimiz Devam Edecek"

MURAT BİRİNCİ - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş , niş sektör olarak adlandırdıkları sağlık, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, altyapı gibi bazı sektörlere öncellik vermenin her zaman strateji ve misyonları olduğunu belirterek, "Bu alanda desteğimizi devam ettireceğiz. Ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve iç pazarda faaliyetlerinin artmasını sağlayacak şekilde ihracat, turizm, imalat faaliyeti gösteren KOBİ'lerimize azami büyümeyi sağlamaları için destek sunacağız." dedi.Hakan Ateş, AA muhabirine bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi açısından 2018 yılı gelişmelerini değerlendirirken, 2019'dan beklentilerini paylaştı.DenizBank'ın 2018'de bireysel bankacılık olarak müşteri tabanını genişlettiğini belirten Ateş, gelecek yıl da bu yönde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.Ateş, bu yıl emekli maaş müşterilerindeki öncü konumlarını koruduklarını, hem kredide hem mevduatta büyümeye devam ettiklerini aktararak, yılbaşında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri ile KOBİ'lere kuvvetli finansman sağladıklarını söyledi.Emekli maaş müşterilerinin yine odaklarında olacağını anlatan Ateş, "Bireysel krediler tarafında yeni müşteri kazanımı önceliklerimiz arasında yer alacak. Sigortada da yenilenebilir sigorta ürünlerini, müşterilerle buluşturarak sürdürülebilir bir portföy yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde KOBİ'lere destek sağlamaya da devam edeceğiz. Ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve iç pazarda faaliyetlerinin artmasını sağlayacak şekilde, ihracat, turizm, imalat faaliyeti gösteren KOBİ'lerimize bu dönemde azami büyümeyi sağlamaları için destek sunacağız." diye konuştu.Ateş, tarım bankacılığı anlamında da 2019'da pazar paylarını artırarak özel bankalar arasındaki liderliklerini koruyacaklarını, bu amaçla tarımın geleceği olan lisanslı depoların işlerlik kazanması için ilgili bakanlıkla ortak projeler yöneteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Lisanslı depoya ürün teslim edenlerin ürün ödemelerine aracılık edecek, üreticinin ürününü depoya teslim etmesi için gereken finansmanı sağlayacak ve bu şekilde hem bankamıza yeni ürün ve müşteri kazandırıp hem de tarım sektörüne fayda sağlayacağız. Tarım da iş birliklerimiz 2019'da da devam edecek. Tarım yapılan her yerde şube açarak hizmet vermeye çalışıyoruz, ayrıca PTT gibi 4 bin noktada hizmet veren kurumlarla anlaşma yapıp PTT'nin her bir noktasını birer DenizBank şubesine dönüştürerek hizmet götürdüğümüz kanal sayısını artırmak istiyoruz.Aynı şekilde ülkemizin en büyük tarım satış kooperatifi olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği yaparak, üyelerine yaptıkları satışa DenizBank'ın çiftçilere özel ürünü 'Üretici Kart' üzerinden aracılık edeceğiz. Son olarak hem kendimizi hem de çiftçimizi risklerden korumak amacıyla tarım sigorta alanına odaklanacak ve doğal afet zararlarından üreticiyi koruyacak sigorta bilincini geliştirmeye çalışacağız." Avusturya ve Almanya 'da ATM ağını genişleteceğiz"DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kurumsal ve ticari bankacılıkta mevcut müşteri portföyünü korumak adına, müşterilerin ihtiyaçlarını olanaklar dahilinde karşılamanın her zaman hedefleri olduğunu söyledi.Gelecek yıl da bu hedeften şaşmayacaklarını vurgulayan Ateş, "Bizim niş sektör olarak adlandırdığımız sağlık, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, altyapı gibi bazı sektörlerimize öncelik vermek her zaman stratejimiz ve misyonumuz oldu. Bu alanda desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.Ateş, firmaların yurt dışı iştiraklerinin fonlama ihtiyaçlarını grubun Avusturya ve Almanya'da hizmet veren iştiraki DenizBank AG aracılığı ile rahatlıkla karşılayabildiklerini anlattı.DenizBank AG'nin grubun en büyük yurt dışı iştiraki olmasının yanı sıra yurt dışında faaliyet gösteren en büyük Türk bankası olma özelliğini de taşıdığına işaret eden Ateş, "20 yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde büyüyen DenizBank AG'nin toplam aktifleri 2018'de 10,8 milyar avro seviyesine ulaştı ve iştirak merkezinin bulunduğu Avusturya'da ülkenin en büyük 5 özel bankasından biri konumuna geldi. 27'si Avusturya'da, 16'sı Almanya'da olmak üzere toplam 43 şubeyle hizmet veren Denizbank AG, önümüzdeki dönemde Avusturya ve Almanya'da ATM ağını ve internet/mobil bankacılık hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi planlamaktadır." ifadelerini kullandı."Tarım sektöründe özel banka pazar payımızı yüzde 42'ye çıkarttık"Ateş, ülke için ekonomik şartların zorlaştığı, faiz oranlarının yükseldiği yılın ikinci çeyreğinde de KOBİ'lere aylık yüzde 0,99 gibi piyasanın çok altında bir faiz oranıyla destek sağladıklarını anlattı.Yılın 3. çeyreğinde, ülkenin finansal kuvvetinin test edildiği dönemde yapılandırma, ödemesiz dönem ile vade uzatımı gibi pek çok opsiyonu KOBİ'lere sunarak faaliyetlerinin devam etmesine destek olduklarını anlatan Ateş, tarım sektörüne sundukları katkılar hakkında şunları söyledi:"2018'de tarım sektöründe özel banka pazar payımızı yüzde 40'tan yüzde 42'ye çıkartarak en büyük özel banka olmayı sürdürdük. Finansman desteklerini durdurmuşken sektörde yüzde 13'lük kredi büyümesi gerçekleştirdik, Tarıma özel oluşturduğumuz Yeşil Damla konsepti ile 25 yeni şube açtık, girdi maliyetlerinin oldukça arttığı 2018 yaz döneminde üreticilerimizi 5 ay faizsiz destekledik. Anında Kart projemizi hayata geçirerek Üretici Kart ile ulaşıp desteklediğimiz çiftçi adedimizi 570 bine çıkardık."Ateş, kurumsal ve ticari bankacılık iş kollarının ülkenin milli projelerine destek vermesinin kendileri için her zaman gurur kaynağı olduğunu belirtti.2018'de bu projelerin takibini, gelişimini sürdürdüklerini aktaran Ateş, "Yine geçen sene de olduğu gibi devletin sunduğu finansman imkanlarından olabildiğince müşterilerimizi faydalandırmaya çalıştık. Örneğin Eximbank Merkez Bankası reeskont, KGF kredilerini müşterilerimize sunduk. Dalgalanan döviz kurlarından dolayı, özellikle yabancı para borçlanması olan firmalarımız ile daha yakın çalıştık, ihtiyacı olanlarla mevcut kredilerini yapılandırma opsiyonunu beraber değerlendirdik." diye konuştu."DenizBank Moskova , Türkiye- Rusya arasında kurulmuş finansal bir hub"Hakan Ateş, Rusya'daki iştirakleri DenizBank Moskova'nın Türkiye-Rusya arasında kurulmuş finansal bir hub rolünü üstlendiğini ve özellikle Rusya'da faaliyetleri bulunan Türk şirketlerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verdiğini anlattı.DenizBank Moskova'nın, Rusya'da faaliyet gösteren müşterilerin bu ülkedeki ticari faaliyetlerinin finansmanını sağlayan en önemli Türk bankası konumunda bulunduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:"Bu ülkede yatırım yapan müşterilerimize verilen nakdi krediler ve yine Rusya'da taahhüt projeleri gerçekleştirmekte olan müteahhit müşterilerimize verilen teminat mektupları toplamına baktığımızda, iştirakimiz Rusya'da faaliyet gösteren Türk bankaları içerisinde lider konumda. Bunun yanı sıra iştirakimiz, Türk turizm operatörlerinin Rusya'dan Türkiye'ye 2017'de 3,2 milyar dolar, 2018 kasım sonu itibarıyla da 4,1 milyar dolarlık nakit akışlarını DenizBank AG ve DenizBank AŞ aracılığı ile Türk turizm sektörüne kazandırılmasını sağlayarak önemli bir portal görevi görmekte olup, önümüzdeki dönemde de bu fonksiyonlarını devam ettirecektir.""MobilDeniz uygulamamız tam 400 şube gücünde"Hakan Ateş, DenizBank olarak araştırmalarını 2018'in başından itibaren bilim odaklı gerçekleştirdiklerini, mobil bankacılık ve çağrı merkezi özelinde müşteri grupları ile nöro bilim çalışmaları yaptıklarını belirtti.Duyguları veriyle analiz ettikleri bir süreci böylelikle başlatmış olduklarını anlatan Ateş, "Bizim için dijital penetrasyon tüm kanallarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz aksiyon planları içeren büyük bir strateji kolonu. Bunun için de Beacon teknolojisini kullanarak fastPay ürünümüzün nesnelerin interneti odağında büyüttük. Mobil bankacılık hizmeti veren MobilDeniz uygulamamız tam 400 şube gücünde yani uygulamamız içinde gerçekleşen bankacılık işlemleri 400 fiziki şubenin gerçekleştirdiği işlem sayısına denk. Elimizdeki verileri incelediğimizde ise mobil ve online kanallarda sektörün üzerinde bir aktiflik payına sahip olduğumuzu belirtebiliriz." diye konuştu.Ateş, 2019'da odaklarının dijitalin imkanlarını konvansiyonel bankacılık hizmetleri ile daha uyumlu dans edeceği bir strateji doğrultusunda şekillendireceklerini söyledi.Müşterilere, onların sorularına net olarak cevap verecek ve DenizBank.com'u ziyaret ettikleri anda başlayacak bankacılık deneyimlerinde bu deneyimi kusursuzlaştıracak bir sanal asistan yani zeki bir chatbot'u da yıl sonuna doğru kendileri ile buluşabileceklerini aktaran Ateş, teknoloji alanındaki vizyonları hakkında şunları dile getirdi:"Teknoloji yatırımlarımız arasında robot teknolojisi bir diğer odağımız olacak. Özelikle yatırım tarafında algoritmik işlemler ve yatırım optimizasyonları konusunda yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. DenizBank'ı bankacılık lisanslı bir teknoloji firması olarak konumlandırdığımız vizyon planında aldığımız önemli adımlardan biri de Open Api stratejimizi hızlı bir şekilde Platform bankacılığı yapmaya hazır hale getirmek olacak. Regülasyona uygun, açık ve işlenebilir veri ile bu alanda da yatırımlarımızı dijital doğrultuda efektif modeller için kullanacağız."(Bitti)