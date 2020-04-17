Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu

2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Gönüllüler takımında bulunan Nisa Bölükbaşı ne iş yapıyor? Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Nisa, yüzme sporunun ardından voleybol ile uğraştı. Nisa Bölükbaşı nereli? Survivor Nisa kaç yaşında?

17.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:33
Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu

Nisa Bölükbaşı, 1998 yılında Prag'da doğdu, yüzme sporunda kendini geliştiren sporcu Çek Cumhuriyeti'nde en ünlü takımlardan birine katıldı. Profesyonel olarak tenis, single oynayan Nisa Bölükbaşı, Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci oldu. 2018 yılında mimarlık eğitimi için voleybolu da bıraktı. Nisa Bölükbaşı kilosu ve boyu haberimizde.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Genç sporcu, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ilk olarak annesiyle ardından tek başına yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde büyük bir takımda yer aldı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilse de dağların Prag'dan uzak olması nedeniyle teklifi reddetti.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu

8 yaşında profesyonel tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl boyunca yer aldı. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakarak yüzme hocası oldu ancak ilerleyen süreçte voleybol oynamaya başladı. Takımda libero olarak bulunan Nisa, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu

2018'de mimarlık okumaya başlayan Nisa Bölükbaşı, bu nedenle voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Sporu bıraksa da hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Bölükbaşı, 1.70 boyunda ve 60 kilodur.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu
Etiketler: Çek Cumhuriyeti, voleybol, Gündem, Magazin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Gündem ››Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

10:58: Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 10:57: Ev Yapımı nedir? Ev Yapımızı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda? - Haberler 10:51: Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kariyeri, hayatı ve biyografisi! - Haberler 10:33: Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu - Haberler 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:08: Kistik fibrozis nedir? Kistik fibrozis semptomları nelerdir? Genetik hastalık Kistik Fibrozis nedir? Kistik fibrozis hastaları için corona tehlikesi! - Haberler 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber