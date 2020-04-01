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Nisan 2020 Dünya Gündemi

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), vaka ve kayıp sayılarının her geçen gün artmasıyla nisan ayının da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
Nisan 2020 Dünya Gündemi
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), vaka ve kayıp sayılarının her geçen gün artmasıyla nisan ayının da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.
Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek için, dünya genelinde bazı uluslararası toplantı ve basın açıklamalarının video konferans yöntemiyle düzenlenmesi kararlaştırılırken, nisan ayında yapılması daha önceden planlanan bazı seçim, tören ve çeşitli etkinlikler ya ertelendi ya da iptal edildi.
Bu kapsamda, Çanakkale Kara Savaşlarının yıl dönümü vesilesiyle Avustralya'da her yıl nisan ayında düzenlenen Anzak Şafak Ayini, Anzak Günü Anma Törenleri ve Gelibolu Gençlik Tenis Turnuvası, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de, 26 Nisan'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Ekim'e ertelendi.
ABD Kongresinin ise, en erken 20 Nisan'a kadar kapalı kalması öngörülüyor.
Kovid-19'un yanı sıra, 29 üye ülkenin katılımıyla video konferans yoluyla düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ile ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yapılacak ön seçimler de nisanda dünya gündeminin önemli maddelerini oluşturuyor.
Nisan ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Nisan
ABD'de 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı işlemleri sona erecek.
Arnavutluk'un NATO'ya üye oluşunun 11. yıl dönümü kutlanacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sanal ortamda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyecek.
2 Nisan
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 29 üye ülkenin katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.
4 Nisan
ABD'nin Hawaii eyaletinde 2020 Başkanlık seçimleri için ön seçim yapılacak.
9 Nisan
Avro Grubu, Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadele planı açıklayacak.
10 Nisan
ABD'nin Alaska eyaletinde ön seçim düzenlenecek.
14 Nisan
Malezya'da ülke genelindeki kısmi sokağa çıkma uygulaması sona erecek. Hükümet, ülkedeki Kovid-19 vakalarının artış seyrine göre uygulamayı uzatıp uzatmama yönünde karar alacak.
21 Nisan
Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi düzenlenecek.
ABD'nin Ohio eyaletinde ön seçim yapılacak.
22 Nisan
Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi ile iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu düzenlenecek.
23 Nisan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de törenlerle kutlanacak.
27 Nisan
Brüksel'de iki gün sürecek AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi düzenlenecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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