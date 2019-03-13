Nisan Ayı İş Sanat ile Renklenecek

İş Sanat'ta Nisan, 8 Nisan'da, 'Bu Dünya Böyledir İşte!' başlıklı Sabahattin Ali hikâye dinletisi ile başlıyor. 11 Nisan'da ise ünü sınırları aşan Cirque du Soleil'in baş solisti Francesca Gagnon ve yıllarca yine Cirque Du Soleil gösterilerinin müziklerini bestelemiş Rene Dupéré'ye Türkiye'nin başarılı topluluklarından Semplice Quartet eşlik edecek.

İş Sanat, Türk Sanat Müziği'nin değerli sesi Melihat Gülses ve Tanini Trio'yu "Doğunun Batısı, Batının Doğusu" projesiyle 17 Nisan akşamı bir araya getiriyor.

Nisan ayının Parlayan Yıldızları İdil Arıcan (keman) ve Duru Aydın (piyano) 22 Nisan akşamı Millî Reasürans Konser Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.

Rengârenk etkinliklerle dolu Nisan ayı, 25 Nisan'da "Barok müziğin caz ile buluşması" olarak nitelendirilen L'arpeggiata konseri ile son bulacak. İş Sanat Kibele Galerisi'nde ise ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen'in "60.yıl… Ve Onlar" sergisi 20 Nisan tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Sabahattin Ali'den Dört Hikâye: Bu Dünya Böyledir İşte!

Sabahattin Ali (1907-1948), kırsal kesim insanının çaresizliğini, içine düştüğü traji-komik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı dört hikâyesiyle bir kez daha İş Sanat'ta seyirciyle buluşuyor. "Bu Dünya Böyledir İşte!" adlı dinletide, Sabahattin Ali'nin "Katil Osman", "Ayran" "Kafa Kâğıdı" ve "İki Kadın" adlı hikâyeleri, Serdar Yalçın'ın besteleri eşliğinde ve eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle birlikte seslendiriliyor.

Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletinin müzik direktörü ise Serdar Yalçın. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in hikâyeleri seslendireceği bu özel dinletide Seda Şubaşı keman ve Şemsa İdil Ural çello çalacak. 8 Nisan 20.30'da İş Sanat'ta gerçekleşecek dinletiyi kaçırmayın.

Francesca Gagnon ve Rene Duperé İş Sanat Sahnesi'nde

Cirque du Soleil'in baş solisti, özellikle sevenlerinin "Alegria" adlı şovundan tanıdığı Francesca Gagnon, yıllarca Cirque Du Soleil gösterilerinin müziklerini bestelemiş piyanist Rene Duperé ile 11 Nisan akşamı saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda bir araya geliyor.

Türkiye'nin başarılı topluluklarından olan Semplice Yaylı Quartet, bu konserde Gagnon ve Dupéré'ye eşlik edecek. Hem yıllar süren bir dostluğun Cirque du Soleil'in en sevilen eserlerinin de arasında bulunduğu zengin bir repertuarın sergileneceği geceyi sık sık güzel bir anı olarak hatırlayacaksınız. 11 Nisan Perşembe gününü takvimlerinize kaydetmeyi unutmayın.

Tanini Trio ile Melihat Gülses Bir Araya Geliyor

Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke'den oluşan Tanini Trio, kanun, ney ve piyano üçlüsünün buluşmasına bu konserde kontrbasta Baran Say ve davulda Erhan Seçkin'i ekliyor. İş Sanat Konser Salonu'nda "Doğunun Batısı, Batının Doğusu" projesi ile yer alacak olan topluluk, sahnesine tecrübeli Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses'i misafir edecek.

Batı ve Doğu müziğinin Tanini Trio tarafından yapılacak sentezi, bu özel akşamda sizi unutamayacağınız bir yolculuğa çıkaracak. 17 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat'ta gerçekleşecek bu özel buluşmayı sakın kaçırmayın!

Parlayan Yıldızların Nisan Ayı Konukları İdil Arıcan ve Duru Aydın

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî Reasürans Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin Nisan Ayı konukları, İdil Arıcan (keman) ve Duru Aydın (piyano) oluyor.

2003 yılında Ankara'da doğan, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulu'nun keman ana sanat dalına kabul edilen İdil Arıcan, aynı yıl Süreyya Defne'nin öğrencisi oldu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında uluslararası müzik festivalleri kapsamında Pelin Halkacı Akın, Çiğdem İyicil, Andrej Bielow, Elif Tarakçı, Lukas David, Eva Diller Dörnenburg ve Domenico Nordio'nun ustalık sınıflarına katıldı. 10 Kasım 2017'de Fazıl Say'ın Yürüyen Köşk prömiyerinde sahne aldı. Aynı yıl Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'na katılan genç sanatçı, Mozarthaus Konser Evi, Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu, Congresium Ankara, Aya Harambos Kilisesi ve Bilkent Konser Salonu'nda önemli konserlerde yer aldı. Son olarak 2018 yılında 6. Uluslararası Josef Micka Keman yarışmasında ikincilik ödülü kazanan İdil Arıcan çalışmalarına Süreyya Defne ile devam ediyor.

2005 yılı, İstanbul doğumlu Duru Aydın, piyano eğitimine 5 yaşında Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaj Rzaguliyeva ile başladı. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda (MSGSÜ İDK), piyano eğitimini iki yıl sürdürdü. Julia Kociuban,Peep Lasmann, Johani Lagerspetz, Ruta Riktere ve Viktor Portnoi'nin ustalık sınıflarına katıldı. Yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye devam eden Duru Aydın, hala MSGSÜ İDK'nın 8. sınıfında Prof. Metin Ülkü'nün öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Parlayan yıldızlar serisinin bu ayki resitalleri 22 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30'da Millî Reasürans Konser Salonu'nda.

Barok Müziğin Cazla Buluşması

2000 yılında Christina Pluhar önderliğinde kurulan L'Arpeggiata, hem klasik müzik sanatçıları hem de caz müzisyenlerinden oluşuyor. "Henry Purcell Doğaçlamaları" albümünün başarısı ardından L'Arpeggiata bu sefer projesini Heandel eserlerinden oluşturduğu "Heandel Goes Wild" adlı bir albüm çıkardı. Albüm, caz ile barok müziğin buluşmasını ele alıp, hem hayranlık hem de hayret uyandırıyor.

L'Arpeggiata, antik harp, theorbodan, chitarra battente, cornemuse gibi orta çağ ve barok müzikte kullanılan antik çalgılar ile dikkat çekiyor. İş Sanat'taki konserde ise soprano Celine Scheen, kontrtenor Valer Sabadus sahne alacak.

25 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek İş Sanat'taki bu müzik ziyafetini ajandalarınıza not etmeyi unutmayın!

Gürol Sözen'den 60 Yıllık Bir Seçki

İş Sanat Kibele Galerisi, "60.yıl… ve Onlar" başlıklı retrospektif sergiyle sanatseverleri ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen'in eserlerini görmeye davet ediyor. İki bölümden oluşan serginin ilk bölümünde "60 yılın seçkileri" temasıyla sanatçının erken dönem çalışmalarından bu yana ürettiği desenler, suluboyalar, yağlıboyalar, ikonlar, heykeller, tasarımlar, yazdığı kitaplardan seçmeler ve özel koleksiyonlardan derlenmiş yapıtları yer alıyor.

Sanatçının 1974 yılında, " 1919-23/ DESTAN" başlığı altında sergilenen ve kataloğu İş Bankası tarafından bastırılan"Kurtuluş Savaşı"resimlerinin yeni yorumları da "Kurtuluş Savaşı/ Kuvayi Milliyecileri" başlığıyla serginin ikinci bölümünde izleyiciyle buluşuyor.

Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı münasebetiyle Gürol Sözen'in uzun süredir üzerinde çalıştığı bu eserlerinde 1919-23 yılları arasında süren Anadolu insanının onurlu destanını; türlü yoksulluğa rağmen başkaldırısını ve özgürlük arayışını resmederken, doğa, kadınlar, çocuklar, atlar, atlılar, kağnılar ve "Kuvayi Milliyeciler" temalarını resminin şiiriyle yorumluyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Sözen ilk kişisel resim sergisini 1960'ta İstanbul'da açtı. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra öyküleri, gezi notları, köşe yazılarıyla da kendinden sıkça söz ettirdi. Sanat hayatından seçkiler ve özel çalışmalarıyla Gürol Sözen'in "60.yıl… Ve Onlar" sergisi 20 Nisan Cumartesi tarihine kadar İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler