Nisan ayına karla uyandılar
Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı Vatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılarBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.
01.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:44
Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışıVatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılar
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.
Kaynak: AA