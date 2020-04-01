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Nisan ayında kar sürprizi

Muş'un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı öğleden sonra yerini kara bıraktı.

01.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:25
Nisan ayında kar sürprizi
Muş 'un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Varto ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nisan ayında baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandığını belirttiler.

Açıklamalarda bulunan İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine bağlı 90 köy ve 50 mezranın yolunun açık olduğu, şu an kardan kapalı olan yol olmadığı söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Varto, Sabah, Muş, Güncel
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