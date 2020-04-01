Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nisan ayında kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

01.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:26
Nisan ayında kar yağışı
Van 'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Başkale'de Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılarda ve araçların üzerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nisan ayında kar yağışı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi Haberler
Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Haberler
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor - Haber 15:58: Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:58: Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu - Haber 15:58: Adapazarı vefa destek grubu vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu - Haber 15:58: Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 5 bin mahkuma af - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi