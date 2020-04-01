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Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü

Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

01.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:38
Nisan ayında kar yağışı Başkale 'yi beyaza bürüdü
VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Başkale'de nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılarda ve araçların üzerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi. Nisan ayında kar yağışı Başkale’yi beyaza bürüdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, Van, Genel

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Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü
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