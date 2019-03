Nisan'da Babylon'da!

Babylon'un Nisan programında; 3 Nisan Birsen Tezer Eastern Standards, 5 Nisan Cem Karaca Doğum Günü Partisi, 6 Nisan Hey Gidi Günler partisi, 12 Nisan Yeni Yerli Konserler serisi kapsamında Cihangir Aslan, Hedonutopia, Ethnic Universe of Majnoon Live, Superyakachi, 13 Nisan Pozitif bir kutlama: Memo'nun doğum günü, 17 Nisan Adamlar, 18 Nisan Ryley Walker, Psychedelia Nights kapsamında 19 Nisan'da Destroy Earth, Eskiz, Ouzo Bazooka, 20 Nisan'da Oldies But Goldies partisi ve 26 Nisan'da Jawhar bulunuyor.

Vans kaykay takımından 4 genç kadın kaykaycının keşif hikayelerinin fotoğraf sergisi ve workshop'lardan oluşan "Vanguards" etkinliği ve ardından "Vanguards"ın kutlanacağı Palmiyeler ve LALALAR performansları için 4 Nisan Perşembe akşamı Babylon'da.

Vans kaykay takımından 4 genç kadın; Lizzie Armanto, Brighton Zeuner, Yndiara Asp ve Mami Tezuka'nın kaykayı özgün stilleri ve yaratıcılıklarıyla nasıl şekillendirdiklerinin keşfiyle başlayan "Vanguards" etkinliği, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"nden beri dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleşiyor. Vans'in dünya çapında kaykayı geliştirmeye ve sürdürmeye olan bağlılığını gösterdiği "Vanguards" etkinlikleri; "Off the Wall"un yaratıcı topluluklara ilham veren, olanak sağlayan ve destekleyen çeşitli dijital hikaye anlatımlarını 4 Nisan'da İstanbul'a taşıyor. Vans 2018 yılında, kaykay topluluklarını yeni bakış açılarıyla güçlendirirken, yeni bir ifade biçimi getirerek dünyanın her yerindeki çeşitli kaykay parklarında her yaştaki kadına kaykayı öğreten küresel bir girişim başlatmıştı.

Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat'tan oluşan ve ilk konserini geçtiğimiz Ocak ayında Demonation Festivali kapsamında Babylon'da veren LALALAR, psikedelik ve Anadolu referanslı melodilerini elektronik beat'leriyle harmanlıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında paylaştıkları "İsyanlar" teklisiyle hem yerli hem yabancı platformlarda yer alarak dikkatleri üzerine çeken üçlü; sallanmadan, eklemlerinizle eşlik etmeden dinlemenin mümkün olmadığı melez bir müzik deneyimi sunuyor.

Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Rana Uludağ ve Barış Konyalı'dan oluşan Palmiyeler; gerek şimdiye dek yayınladıkları üç albümleri, gerek de bir parti atmosferinde geçen konserleriyle bağımsız müzik sahnesinin en özel ekipleri arasındaki yerini aldı. Salaş, ferah ve düşsel bir stile sahip Palmiyeler; bir o kadar da niyetini belli eden tını ve tavırlarıyla yeni neslin rock'n'roll kahramanlarından.

Anadolu Rock müziğinin büyük efsanesi Cem Karaca'nın 74. doğum günü 5 Nisan Cuma akşamı Babylon'da kutlanıyor! Doğal ve eşsiz sesi ile gölgede kalmış halk türkülerini rock sound'uyla yeniden yorumlamış, halk şairlerinin şiirlerini bestelemiş, insan haklarını ve toplumsal olayları konu alan şarkılarıyla Anadolu Rock müziğinin doğuşuna ve gelişimine ön ayak olmuş Cem Karaca; bu coğrafyanın en büyük ozanları arasında yer alıyor. Anadolu Rock'ın ustalarından Cem Karaca, JazzMatiz'in performansı ve dillerde yer etmiş şarkılarıyla Babylon'da anılıyor.

Türkçe pop şarkılarının katılımcıları 90'lı yıllara götüreceği "Hey Gidi Günler" partisi ve öncesinde 90'lar temalı Pub Story etkinliği, 6 Nisan Cumartesi gecesi Babylon'da! Babylon yıllardır ev sahipliğini yaptığı Oldies But Goldies ve yeni konsepti Y2K Millennium Party'de de olduğu gibi müzikseverleri zamanda yolculuğa çıkarıyor ve bu sefer 90'ları dans pistine taşıyor. Sarp Dakni ve Berke Yavuz'un kabin başında olacağı gecede; Yonca Evcimik, Mustafa Sandal, Burak Kut, Tarkan, Emel Müftüoğlu, İzel-Çelik-Ercan ve 90'ların hit şarkılarından oluşan Türkçe pop seçkisi geceye eşlik edecek.

Yerli müzik sahnesinin yeni ve genç yeteneklerini New East Waves iş birliği ile bir araya getiren Babylon'un serisi "Yeni Yerli" konserlerinin üçüncüsünde; Cihangir Aslan, Hedonutopia, Ethnic Universe by Majnoon ve Superyakachi ile 12 Nisan Cuma akşamı Babylon'da!

İstanbul çıkışlı elektronik müzik sanatçısı Cihangir Aslan; deneysel, etnik ve minimal tekno tınıları taşıyan ilk albümü "Roots"u 2018'de Subroomer Records etiketiyle yayımladı. İlk audiovisual performansını geçtiğimiz sene Sonar İstanbul'da sergileyen Cihangir Aslan, İstanbul'da birçok farklı mekanda electronica ve downtempo live performanslarıyla yer aldı.

İsmini "Arzu Ütopyası"ndan alan Hedonutopia, 2008'de İzmir'de bir araya geldi. 2016 yılında Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği "Battle of the Bands"e katılan ekip, aldığı birincilik ödülü ardından ilk albümleri "Ucube Dizayn"ı aynı sene içerisinde yayımladı. Grup, 2017 senesinde ikinci albümleri "Yarı Cennet"i paylaştı. Elektronik ritimler, uçuşan melankolik melodiler ve derinlikli vokaller eşliğinde geniş ölçüdeki deneysel üretimlerinin yer aldığı üçüncü albümleri "Yakamoz Sandalı", 2018'in son aylarında dinleyicileriyle buluştu.

Radio İstanbul'un kurucusu DJ Khaikhan'ın çevresinde kurulan Majnoon; etnik, modern oryantal, psikedelik ve dünya müziği tarzlarını bir araya getirerek geleneksel müziği günümüz bakış açışıyla tekrardan yorumluyor ve yeni jenerasyona aktarıyor. Müziğin evrenselliğini performanslarında yansıtma amacı güden gruba "Ethnic Universe" projesinde; çello, kanun, perküsyon, bağlama, darbuka, kabuki, Balaban, kabak kemane, klarnet ve ney gibi enstrümanlar eşlik ediyor.

Uzun seneler boyunca konserler, festivaller ve partiler düzenleyen Sinan Yağcı, geçtiğimiz senelerde Dance & Techno Festival ve One Love Festival direktörlüğünü yürüttü. "superyakachi" ismiyle, son 5 sene içerisinde "Into Nature" ve "Owl" isimli iki kısaçalar yayımladı. Prodüksiyonlarında kendi form ve sound'unu oluşturmaya çalışırken; genelde neşeli, bazen karanlık melodilerle üretim yapan superyakachi; DJ setlerinde deep house yelpazesinin içinde gezinirken ambient ve etnik seçkilere de yer veriyor.

Yarattıkları, fikirleri ve hayalleriyle Pozitif'e hayat vermeyi sürdüren Mehmet Uluğ'un doğum gününü 13 Nisan Cumartesi günü Babylon'da kutlanıyor. Hikayesi Mehmet Uluğ ile kesişmiş, cesaretinden ilham almış ve ruhu her zaman genç kalan herkes ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe davetli.

Yerli alternatif müzik sahnesinin enerjik gruplarından Adamlar, 17 Nisan Çarşamba günü Babylon sahnesine konuk oluyor. Adamlar, 2014 yılında yayımladıkları çıkış albümleri "Eski Dostum Tankla Gelmiş" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Farklı müzik tarzlarını Türkçe sözlerle bir araya getiren beşli, ikinci albümleri "Rüyalarda Buruşmuşuz"u 2016'da dinleyicileriyle paylaştı. Dinamik performanslarıyla tanınan Adamlar; vokal ve gitarda Tolga Akdoğan, elektro gitarda Emre Malikler ve Gürhan Öğütücü, bas gitarda Emir Ongun ve davulda Berkan Tilavel'den oluşuyor.

Chicago çıkışlı gitarist, besteci ve söz yazarı Ryley Walker, 18 Nisan Perşembe günü Babylon'da müzikseverlerle buluşuyor. Müziğinde folk, rock ve caz elementlerini bir araya getiren Ryley Walker, ilk albümü "All Kinds of You"yu 2014 senesinde yayımladı. Ardından Amerikalı plak şirketi "Dead Oceans" bünyesinde 2015'te "Primrose Green", 2016'da "Cannots" ve "Golden Sings That Have Been Sung" albümlerini yayımlayarak dinleyici kitlesini genişletti. 2018'in ilk yarısında, "sürekli olarak yaklaştığını duyduğunuz ama hiçbir zaman varamayan bir tren"e benzettiği Chicago sound'unu çok iyi aktarmayı başardığı ikinci albümü "Deafman Glance"i yayımladı. Walker'ın, Dave Matthews Band'in 2001 senesinde kaydedip yayımlayamadığı "The Lillywhite Sessions"ı albümünü yeniden yorumladığı üçüncü uzunçaları, 16 Kasım'da dinleyicisiyle buluştu.

Psikedelik müzik sahnesinin heyecan verici yerli ve yabancı isimlerinin bir araya geleceği "Psychedelia Night"ın ikincisinde; Destroy Earth, Eskiz ve Ouzo Bazooka, 19 Nisan Cuma gecesi Babylon sahnesine konuk oluyor.

Pskidelik ve progresif ögeler içeren stoner rock sound'larıyla ilk albümleri "The Nature of Love"ı Tantana Records etiketiyle 2018'in başında yayımlayan ekip, çıkış albümlerinin ardından "Tersyüz" isimli toplama serisinin ilk plağınının iki yüzünü Eskiz ile paylaştı. Enstrümantal rock üçlüsü Destroy Earth; güçlü baslar, dinamik davullar ve melodik sololu ağır gitarlarla oluşturdukları yoğun sound'larını doğaçlama performanslarıyla besliyor.

2014'ten beri İstanbul psikedelik garage sahnesinin en üretken üçlülerinden biri olan Eskiz, 2015'te yayımladıkları Tantana Records etiketli "Türkçe Sözlü Ağır Müzik" kısaçalarıyla çıkış yaptı. İlk uzunçalarları "Sallan Yuvarlan"ı 2016 senesinde yayımladıktan sonra dinleyiciler tarafından beğeni toplayan son albümleri "Beterin Beteri Var"ı 2017'de paylaştılar. Enerjik sesli sahne performanslarıyla geçtiğimiz yaz Danimarka'da da kendinden söz ettiren Eskiz, yerli müzik sahnesinin en önemli bas gitaristlerinden Alp Ersönmez'in yapımcılığında, 2019'da yayınlanacak yeni bir albümlerinin hazırlıklarını yapıyor.

Tel Avivli dörtlü Ouzo Bazooka; Ortadoğu psikedelik rock akımının son 5 sene içerisindeki en özgün temsilcilerinden. Dünyanın birçok farklı şehrinde, birçok farklı festivalde 150'den fazla sahnede yer almış dörtlü, kendi isimlerini taşıyan çıkış albümlerini 2014'te yayımladı. Grup, üçüncü albümleri "Transporter"da; Ortadoğu ve Akdeniz müziğinin melodilerini ve ölçülerini, surf rock ve garage türleriyle ile birleştirdikleri psikedelik sound'unu güçlendirerek dinleyiciye sundu. Geçtiğimiz Ocak ayında yayımlanan "Transporter"da; sözü ve bestesi Aşık Beyhani'ye ait,

"Kirpiklerin Ok Ok Eyle" türküsünün İngilizce sözlü yorumu olan "Killing Me"ye de yer verdiler. Aynı zamanda Barış Manço'ya saygı duruşu niteliğindeki parçanın Türkçe versiyonu "Kirpiklerin Ok Ok Eyle", Barış Manço'nun doğum gününde tekli formatında Tantana Records etiketiyle yayımlandı.

Oldies But Goldies ile nostaljik koreografiler 20 Nisan Cumartesi günü yeniden Babylon'un dans pistine çıkıyor! ABBA'dan Michael Jackson'a, Depeche Mode'tan Madonna'ya, Snap'ten Donna Summer'a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan parti, dinleyicileri zamanda yolculuğa davet ediyor.

Köklerinde Arap chaâbi müziği ve Nick Drake esintisi taşıyan özgün folk melodileriyle, Tunuslu besteci ve söz yazarı Jawhar, Kendine Has sponsorluğunda 26 Nisan Cuma Babylon'da sahne alacak! Tunus'un güneyindeki banliyölerden birinde büyüyen Jawhar, 20 yaşında İngiliz Edebiyatı ve tiyatro okumak üzere Fransa'ya yerleşti. Bu dönemde soyut şiire yönelerek William Blake ve Emily Dickinson şiirlerine merak salan Jawhar, aynı zamanda Nick Drake'in izlenimci folk müzik tarzından etkilendi. Tiyatro çalışmalarının yanında ilk şarkılarını yazan Jawhar; Susheela Raman, Boubacar Traoré ve Keziah Jones gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı. 2004 yılında ilk albümü "When Rainbows Call My Rainbows Fly" ile çıkış yaptı. Geçtiğimiz senelerde, farklı disiplinlerdeki projelerinde; müzisyen, aktör ve oyun yazarı rolleriyle Tunus ve Belçika arasında mekik dokudu. 2014 yılında dinleyicileriyle paylaştığı ikinci albümü "Qibla Wa Qobla", Belçika'da "Octaves de la Musique" ödülleri dünya müziği kategorisinde "Yılın En İyi Albümü" ödülünü aldı. Birçok mecra tarafından övgü alan albümü Musiczine, "Sufi ve Pop'un aynı dili konuşmayı öğrendiği evrensel ve zamansız müzik" olarak özetledi. Jawhar'ın 2018'in başında yayımlanan ve "bir önceki albümüne göre daha keskin ve canlı" olarak yorumlanan son albümü "Winrah Marah", chaâbi müziği ve yontulmuş folk-pop arasında dengeli bir sound'a sahip. Çok yönlü müzisyenin aynı zamanda "Yallah Bye" adında bir hipnotik, psikedelik ve elektronik avangart elektro-chaâbi müzik projesi de var.

Kaynak: Bültenler