Nisan'da İzmir'e Yıldız Yağacak

Birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplara ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Nisan ayındaki konser dizisiyle yine sanatseverlerin büyük beğenisini kazanacak.

Unutulmaz film müzikleri

Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası, 2 Nisan Salı saat 20.00'de AASSM Büyük Salon'da olacak. Hem Moğollar grubunun kurucu üyesi hem de Yeşilçam dünyasının unutulmaz bestecilerinden Cahit Berkay'ın solist olarak katılacağı konserde sadece Cahit Berkay'ın değil, Melih Kibar ve Yalçın Tura'nın, filmlerde kullanılmış geleneksel müzikleri de yer alacak. Konserde, filmlerin önemli sahneleri beyaz perdeye yansıtılacak ve her filmin yönetmeni, önemli oyuncuları, bestecileri ile akıllardan çıkmayan hikayelerinin ve diyalogların anımsatılacağı bir sunum gerçekleşecek. Cahit Berkay'ın eşsiz yorumunda orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün yapacak. Gecede, orkestrasyonu & Ccedil;ukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın'a ait olan ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın anlatımıyla renkli bir konser gerçekleşecek.

Sınırların ötesindeki grup

Tunuslu ud ve kanun ustası kardeşler Amine ve Hamza Mraihi, The Ban Beyond Borders grubuyla birlikte4 Nisan Perşembe saat 20.00'de AASSM Küçük Salon'da sahne alacak. İzleyicileri değişik yapı ve enerjik sololarla dolu rüya gibi bir yolculuğa çıkaracak grupta Hintli efsane tablacı Prabhu Edouard, jazz kemancısı Baiju Bhatt ve İsviçreli yaratıcı saksafoncu Valentin Conus yer alıyor. Grup üyelerinin değişik kökenleri, onları ortak noktalar üretmeye sürüklerken ortaya zengin içerikli, etnik renkleriyle eşsiz bir müzik çıkıyor.

Duo Yin Yang

Gerek solo, gerek oda müziği alanında yıllardır yurt içi ve yurt dışında konserler veren Duo Yin-Yang, 8 Nisan Pazartesi saat 20.00'de AASSM'de Küçük Salon'da olacak. Semplice Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası üyesi, viyola sanatçısı Pınar Dinçer ve Begoa Ensemble, Trioba ve Babacan-Kıvrak Piyano İkili üyesi, piyanist Başar Can Kıvrak tarafından 2018'de kurulan grup, Viyola-Piyano başyapıtlarının yanı sıra nadir seslendirilen eserleri de repertuvarına dahil ederek, konser programlarında müzikal anlamda dengeli bir kontrast yaratıyor.

Geniş bir yelpaze

16 Nisan Salı saat 20.00'de AASSM Küçük Salon'da Sultans of the Horn grubu sahne alacak. Türkiye'de ve yurtdışında çeşitli senfoni, opera orkestraları ve konservatuvarlarında görev yapan Türk korno sanatçılarından oluşuyor grup, programın özelliklerine göre konserlerinde zaman zaman şancı, piyanist ve perküsyon sanatçılarına da yer veriyor. Geniş bir repertuvar yelpazesi olan Sultans of the Horn grubu programlarında J. S. Bach, G. F. Handel, A. Vivaldi gibi barok, L.v. Beethoven, G. Rossini, W.A. Mozart gibi klasik ve R. Wagner gibi Romantik Dönem bestecilerin eserlerinin yanı sıra, tanınmış film müziklerinden ve hafif müzik parçalarından da örnekler sunuyor. " Bohemian Rhapsody, Titanic, Tico Tico, Carmen, Tannhauser, Peter Pan, Phantom of the Opera, Robin Hood, La Danza, Karayip Korsanları, Yüzüklerin Efendisi" bunlardan bazıları.

Türk cazı

Jazz a Turca Quartet, 25 Nisan Perşembe saat 20.00'de Küçük Salon'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Vokalde Melis Sökmen, gitarda Serhan Yasdıman, piyanoda Murat Kodallı, basta Ozan Musluoğlu, davulda Ayhan Öztoplu yer alacak. Topluluk, Türk müziği, özgün besteler ve dünya caz standartlarından harmanlanmış renkli bir programla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Dünya Sanat Günü Sergisi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Nisan ayında önemli bir sergiye daha evsahipliği yapacak. Dünya Sanat Günü dolayısıyla bu yıl dördüncüsü hazırlanan seçki, sanatseverlerle AASSM sergi salonlarında buluşacak. 05 Nisan - 11 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacak sergi, farklı disiplinlerden ve 12 ülkeden 77 usta, akademisyen ve genç sanatçının yaklaşık 100 eserinden oluşacak.

2011 yılında Meksika'nın Guadalajara kentinde yapılan UNESCO A.I.A.P/17. Dünya Sanat Dernekleri Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil eden UPSD (Uluslararsı Plastik Sanatlar Derneği)'nin önerisiyle, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, ''Dünya Sanat Günü'' olarak ilan edilmiş ve ilk olarak 2012 yılında ülkemizde de kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: Bültenler