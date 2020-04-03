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Nisan kar'ı Yozgat'ı beyaza bürüdü

Nisan kar'ı Yozgat'ı beyaza bürüdü Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken çiçek açan ağaçlar ise kar altında kaldı.

03.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:17
Nisan kar'ı Yozgat 'ı beyaza bürüdü
YOZGAT - Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken çiçek açan ağaçlar ise kar altında kaldı.
Yozgat'ta lapa lapa kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne kar ile uyandı. Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Çiçek açan kayısı ve erik ağaçları kar altında kaldı. Kentte yüksek kesimler ve çatılar beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Vatandaşlardan Hüseyin Samet Doğan ise Nisan ayında kar yağdığı için şaşırdığını soğuk hava ve kar nedeniyle çiçek açan ağaçların da olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Nisan kar’ı Yozgat’ı beyaza bürüdü

Kaynak: İHA

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