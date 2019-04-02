Nişan Mesut Oyardı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Nişan Mesut Oyardı oldu. TKP adayı Nişan Mesut Oyardı, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Nişan Mesut Oyardı ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Nişan Mesut Oyardı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nişan Mesut Oyardı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Nişan Mesut Oyardı, Mersin yarışında % 0,21 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Nişan Mesut Oyardı toplamda 2.187 adet oy sayısına ulaştı.

Nişan Mesut Oyardı Kimdir?

1985 yılında Niğde'de doğdu. Mersin Universitesi felsefe bölümünü bitirdi. Partinin çeşitli kurullarında görevler üstlendi.

TKP Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.