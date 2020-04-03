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Nisan yağmurları, çiftçiyi sevindiriyor

Aydın'da 01 Ekim 31 Mart dönemini kapsayan yağış yılı içerisinde metrekareye 445,4 kilogram yağış düştü.

03.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:49
Nisan yağmurları, çiftçiyi sevindiriyor
Aydın 'da 01 Ekim 31 Mart dönemini kapsayan yağış yılı içerisinde metrekareye 445,4 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yağışlarda yüzde 16,8 azalma yaşanırken Aydın ilinin uzun yıllar yağış ortalamasının 535,6 kilogram olduğu belirtildi. Nisan ayına yağışla giren Aydın'da pazartesi gününe kadar aralıklarla yağış düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aydın merkezde 2020 yılının ilk 3 ayında yağışların genel toplamında düşüş yaşandı. Sadece şubat ayında ortalamanın üzerinde yağış gerçekleşen Aydın'da Ocak ve Mart ayları yağışları ortalamanın altında gerçekleşti.

Verilere göre Ocak ayının uzun yıllar yağış ortalaması 73,8 kilogram olan Aydın'a Ocak ayına 70,9 kilogram yağış düştü. Uzun yıllar ortalaması 86,8 kilogram olan Şubat ayında ise yağış miktarı 95,2 kilogram ile ortalamanın 8,4 kilogram üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması 99,6 kilogram olan Mart ayında ise metrekareye 94,2 kilogram yağış düştü.

Uzun yıllar ortalamasına göre bu yıl 90,2 kilo eksik yağış alan Aydın'da Nisan ayı yağışlı başladı. İlde pazartesi gününe kadar aralıklarla yağış beklendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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