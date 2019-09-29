Haberler » Güncel » Haber

Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

GAZİANTEP'te, nişan törenine gidenlerin taşındığı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

29.09.2019 18:16Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
GAZİANTEP'te, nişan törenine gidenlerin taşındığı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Gaziantep- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nişan törenine gidenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile Yusuf Kaplan yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki Yusuf Kaplan, Feyza Betül Kaplan, Arife Kıral, Fatma Nur Kıral, Hasan Korkmaz, Elif Karaaslan, Hamza Alp, Mecit Alp ve Alican Alp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyza Betül Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 Ankara'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
21:16 FHKC Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu
21:15 Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal bastılar
21:10 Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı
21:06 Bakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı
21:06 29 Eylül Dünya Kalp Günü
21:00 Beşiktaş maçından fotoğraflar