25.06.2019 16:28
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Nişancı'dan orman yangını uyarısı

Nişancı

Bandırma Orman İşletme Müdürü, Paşalimanı'nda önceki gün piknik ateşinden çıkan ot yangını sonrası, pikniğe giden vatandaşları uyardı.

Bandırma Orman İşletme Müdürü, Paşalimanı 'nda önceki gün piknik ateşinden çıkan ot yangını sonrası, pikniğe giden vatandaşları uyardı. Nişancı: "Vatandaşlarımız, piknik ateşini söndürmeden bölgeden ayrılmasın" dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü akşamı ErdeK'e bağlı Paşaliman Adasında çıkan yangında 200 dönüm otluk ve makilik alanda çıkan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliğinin 3, Baskiye ait bir su tankeri ile yaptığı müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürüldü. Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, orman yangınları açısından çok hassas bir dönem içinde bulunduğumuza dikkati çekti. Nişancı, şu uyarılarda bulundu: "Önceki gün, Paşa Limanı'nda, Hazine'ye ait bölgede geven otlarının bulunduğu alan yandı. Bu bölgede ormanlık alan olmaması büyük şanstı. Vatandaşlarımızdan ricamız, piknik ateşine çok dikkat etmeleridir. Piknik ateşinin söndüğüne emin olmadan bölgeyi terk etmesinler. Bu arada ormanlık alan yakınından araç içinde geçen vatandaşlar da araçlarının penceresinden yanık sigara izmaritlerini bölgeye atarak, tehlike yaratmasınlar. Anız yakılması da ormanlar için çok tehlikelidir. Çünkü yakılan anızların, özellikle rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanlara kolayca sıçramaktadır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
balıkesir , paşalimanı , bandırma , piknik , 3. Sayfa

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