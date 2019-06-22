22.06.2019 05:43
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Nişan eğlencesinde kazara iki arkadaşını öldüren şahıs acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Afyonkarahisar'da kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, daha sonra kalp krizi geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana gelen olayda nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

OLAYIN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişan eğlencesinde kazara iki arkadaşını öldüren şahıs acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi
Kaynak: DHA
Afyon , 3. Sayfa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(12)
KEKE:Ne kadar mal var bu ülkede
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TİM0135:Ortadoğu dan,ortadoğu lu bir barbarın yaptıklarını anlatan sıradan bir gün!!!!
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CAN:katiliyor ve cezanin minumum 3 ay olmasini istiyorum...
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ADİGÜZEL:devamli yazip ciziyorlar; dügünlerde bu tehlikeli havaya tabanca atesleme aliskanligindan vazgecin yapmayin diye! bence cezasini ceksin!
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA:ULAN SEN DAHA EYLENMEYİ BİLMİYORSUN SİLAH SENİN NEYİNE?ŞİMDİ OLDU MU?NE YAPACAKSIN?
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