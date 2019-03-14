Nişanlandıktan Hemen Sonra Aldatıldığını Öğrenen Jennifer Lopez, Öfke Nöbeti Mi Geçirdi?

Geçtiğimiz hafta ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e evlenme teklif eden eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edildi. Yıldız şarkıcının bu haberi duyduktan sonra öfke nöbeti geçirdiği iddiaları ortaya atıldı.

YÜZÜNDEKİ KIRMIZILIK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Jennifer Lopez ile çıktığı Bahama tatilinden dönen eski beyzbolcu Alex Rodriguez, çiçeği burnunda nişanlısıyla birlikte Florida'da havaalanında görüntülendi. 43 yaşındaki Rodriguez'in sol gözünün hemen kenarındaki bere ve kırmızılık gözlerden kaçmadı.

ALDATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

49 yaşındaki Lopez sosyal medya aracılığıyla nişanlandıklarını duyurduktan kısa bir süre sonra Rodriguez'in yıldızı aldattığı iddiaları ortaya atıldı.

ESKİ EŞİYLE ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alex Rodriguez'in, Lopez'i kendi eski eşiyle aldattığını ileri sürdü.

"ÇOK CİDDİ TARTIŞMA MI YAŞANDI?"

Bütün bu söylentilerin üzerine Rodriguez'in gözündeki bu morluk da "Acaba çift çok ciddi bir tartışma mı yaşadı?" sorusunu akıllara getirdi.

"KAZA GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

Birçok kişi de "Eğer öyle bir şey yaşanmış olsaydı, Rodriguez bu bereleri güneş gözlüğü takarak kapatmayı tercih ederdi. Büyük olasılıkla bir kaza geçirdi" yorumunu yaptı.