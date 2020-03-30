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Nişanlı çift, yaşlılara maske, eldiven ve dezenfektan hediye ediyor

Karabük'te nişanlı bir çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giderek maske, eldiven ve dezenfektan hediye ediyor.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:51
Nişanlı çift, yaşlılara maske, eldiven ve dezenfektan hediye ediyor
Karabük 'te nişanlı bir çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giderek maske, eldiven ve dezenfektan hediye ediyor.
Uzun süre İstanbul 'da yaşadıktan sonra memleketleri Karabük'e yerleşen nişanlı çift Serkan Küçükyılmaz ve Büşra Altun, kendi imkanlarıyla maske, eldiven ve dezenfektan aldı.
Kartaltepe Muhtarlığından da yardım isteyen Küçükyılmaz ve Altun, mahalledeki 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerini tespit etti.
Daha sonra mahalleye giden ikili, 150 aileye ulaşarak maske, eldiven ve dezenfektan hediye etti.
"Daha çok aileye ulaşmak istiyoruz"
Serkan Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin imkanları ölçüsünde daha çok aileye ulaşmak olduğunu söyledi.
Amaçlarının 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşları koronavirüsten korumak olduğunu belirten Küçükyılmaz, "Herkese bu konuda örnek olmak istiyoruz. Umarız bizim çalışmamızı gören ve imkanı olan herkes bu tür çalışma yapar. Bu uygulamanın her mahallede yapılmasını arzu ediyoruz. Evinden çıkamayan insanlarımızın yanında olmalıyız. Ülke olarak bu virüsün üstesinden bu tür dayanışmalarla gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Büşra Altun, İstanbul, Karabük, Güncel
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