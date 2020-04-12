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Nişanlısı, hayatından endişe ettiği Assange'ın 2 çocuğu olduğunu açıkladı Açıklaması

Amerikan güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı, 2 çocukları olduğu açıkladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Assange'ın hayatından endişe ettiğini belirtti.

12.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:30
Nişanlısı, hayatından endişe ettiği Assange'ın 2 çocuğu olduğunu açıkladı Açıklaması
Amerikan güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı, 2 çocukları olduğu açıkladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Assange'ın hayatından endişe ettiğini belirtti.
Wikileaks, Youtube hesabından Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden çıkarılarak gözaltına alınmasının yıl dönümünde video yayınlandı.
Assange'ın nişanlısı olduğunu söyleyen Güney Afrika doğumlu avukat Stella Morris ile yapılan röportajı içeren videoda Assange'ın oğulları olduğu belirtilen 2 yaşındaki Gabriel ile 1 yaşındaki kardeşi Max'in görüntülerine de yer verildi.
37 yaşındaki Morris, Assange'la ilk kez 2011'de tanıştıklarını ve ilişkilerinin 2015'te başladığını anlattı.
Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kaldığı sırada ilk çocuklarının dünyaya geldiğini dile getiren Morris, uzun yıllar boyunca özel hayatlarını korumaya çabaladığını söyledi.
"Julian'ın ömrünün sonu gelmiş olabilir"
Kendilerine yönelik sürekli casusluk faaliyeti yürütüldüğünü öne süren Morris, hatta büyük oğlu Gabriel'in DNA'sının edinilmeye çalışıldığını belirtti.
Aldığı tüm önlemlere rağmen ailesini koruyamacağını anladığını ifade eden Morris, "Bebeğimin peşinde olanlar daha başka neyin peşindelerdir? Bu nedenle şimdi bunu yapmam (çocukları açıklamak) gerektiğini hissettim çünkü Julian'ın ömrünün sonunun gelmiş olabileceğini düşünüyorum." dedi.
Hükümetlerin sırlarını ifşa edenlerin öldürüldüğünün bilindiğini söyleyen Morris, göz yaşları içinde "Bir şekilde herkes Julian'ı yüzüstü bıraktı. En olumsuz açıdan vurmaya çalıştılar. Herkesi böyle yaparak yok edebilirsiniz." diye konuştu.
"Koronavirüsten kurtulamayacağını düşünüyorum"
Morris, Daily Mail'in pazar günleri yayınlanan versiyonu Mail on Sunday gazetesinde yayınlanan röportajında ise Assange'ın çocukları olduğunu duyurmasının gerekçesini şöyle açıkladı:
"Julian'ın zayıf fiziksel sağlığı, risk grubundaki diğerleri gibi onu da ciddi risk altına sokuyor ve koronavirüs kaynaklı bir enfeksiyondan kurtulamayacağını düşünüyorum. Zihinsel olarak, tecritle daha fazla hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Bir hücre hapsinde, bize, ailesine veya ihtiyaç duyduğu psikiyatrik yardıma erişiminin olmadığı ve günde 23,5 saate kadar kaldığı bir hücrede bulunuyor."
Çocuklarıyla hapishanede görüştü
Röportajda Assange'ın Ekvador Büyükelçiliğine gizlice sokulan Gabriel ile görüştüğü, Amerikan istihbaratının Gabriel'in DNA'sını çocuk bezinden çalmaya çalıştığı iddia edildi.
Ayrıca Assange'ın serbest bırakılmaması durumunda çiftin parmaklıklar arkasında evleneceği, İngiliz vatandaşı olan her iki çocuğun da babalarını hapishanede ziyaret ettiği belirtildi.
Haberde ayrıca Assange'ı Gabriel ile oynarken gösteren bir fotoğrafa da yer verildi.
Amerikan sırlarını ifşa etmişti
Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. Londra'daki bir hapishanede 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.
İade talebine ilişkin davanın ilk bölümü, 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Salgına rağmen duruşmaya mayıs ayında devam edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Güncel
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