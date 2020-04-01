Nişanlısı merak edince kendini astığı ortaya çıktı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Okan B. (26) kendisini çarşafla doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Karasu Yalı Mahallesi'nde dün gece Okan B.'den haber alamayan nişanlısı, komşularını aradı. Komşuları kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingirin kapıyı açmasıyla içeri girdi, Okan B., doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekibi, çarşafla kendisini doğal gaz borusuna asan Okan B.nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Okan B.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.?

Kaynak: DHA