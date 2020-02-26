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Nişanlısı tarafından öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı

Nişanlısı tarafından ormanında 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün sosyal medyada yazdığı 'Hanımlarınızı asla dövmeyin, onlar sizin köleniz değildir' paylaşımı yürekleri burktu.

26.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:22Nişanlısı tarafından öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
Nişanlısı tarafından ormanında 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Öztürk'ün sosyal medyada yazdığı 'Hanımlarınızı asla dövmeyin, onlar sizin köleniz değildir' paylaşımı yürekleri burktu.

'de nişanlısı Zehra Aras tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzere yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, sevk edildiği adliyede verdiği ifadede öldürdüğünü itiraf ederken, verilen karar ile cezaevine gönderildi.

"Kadınlarınızı öldürmeyin, onlar sizin köleniz değildir" sözünü paylaşmış

Nişanlısı tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Emrah Ö.'nün sosyal medya paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Sosyal medya üzerinden 8 Mart 2019 tarihinde Hz. Muhammed'in "Kadınlarınızı öldürmeyin, onlar sizin köleniz değildir" sözünü paylaşan Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Zehra Aras tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Emrah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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