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Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı

Nişanlısı tarafından ormanında 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün sosyal medyada yazdığı 'Hanımlarınızı asla dövmeyin, onlar sizin köleniz değildir' paylaşımı yürekleri burktu.

26.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:34

'de tartışma sırasında nişanlısının bıçakla öldürdüğünü Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESMİŞTİ

Eskişehir'de nişanlısı Zehra Aras tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzere yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, sevk edildiği adliyede verdiği ifadede öldürdüğünü itiraf ederken, verilen karar ile cezaevine gönderildi.

HZ. MUHAMMED'İN SÖZÜNÜ PAYLAŞMIŞ

Nişanlısı tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Emrah Ö.'nün sosyal medya paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Sosyal medya üzerinden 8 Mart 2019 tarihinde Hz. Muhammed'in "Kadınlarınızı öldürmeyin, onlar sizin köleniz değildir" sözünü paylaşan Emrah Öztürk, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Zehra Aras tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

24 Şubat'ta, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra Aras ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Nişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmışNişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmış

Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı

Eskişehir, Emrah, Güncel

Kaynak: İHA


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