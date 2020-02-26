Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı

Gaziantep 'te caddeden geçen aracın altına kasıtlı olarak atlayan ve kameralar tarafından görüntülenen Suriyeli gencin, para koparmak için lüks aracın altına bilerek atladığı iddia edildi. Valilik, iddiaları yalanlarken gencin hikayesi ise çok başka çıktı. Genç, nişanlısından ayrıldığı için intihar etmek istedi, hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki yabancı uyruklu Ali A. Abdulkadir, Aksu Bulvarı'nda kaldırımda arkadaşı ile beklerken bir anda seyir halindeki bir aracın önüne atladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu öğrenilen gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep'te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

"OLAY MÜNFERİT BİR VAKADIR"

Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır" denildi.