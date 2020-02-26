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Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras ile maktulün son görüntüleri ortaya çıktı.

26.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:26
'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras ile maktulün son görüntüleri ortaya çıktı.
Eskişehir- karayolu yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aras'ın, nişanlısı Emrah Öztürk ile yolun karşıya geçmesi ve tellerin arasından kent ormanına girmesi yer alıyor.
Görüntülerde, bir süre sonra ise Aras'ın ormandan tek başına çıktığı, yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.
Olay
24 Şubat'ta, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.
Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra Aras ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA


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