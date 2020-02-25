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Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan genç kız tutuklandı. Emrah Öztürk'ün kent ormanı girişinde öldürülmesine ilişkin yakalanan genç kadın ifadesinde "Sana sürprizim var, gözlerini kapat" dedikten sonra nişanlısını boğazından bıçakladığını itiraf etti.

25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:50

'de Zehra A., nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekiplerince, Öztürk'ün kent ormanı girişinde öldürülmesine ilişkin yakalanan Zehra A. (22), ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

"SANA SÜRPRİZİM VAR, GÖZLERİNİ KAPAT" DEDİKTEN SONRA NİŞANLISININ BOĞAZINI KESMİŞ

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Zehra A, adliyeden çıkarılırken cinayetin nedenini soran gazetecilere "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var." yanıtını verdi. Jandarmadaki ifadesinde "Sana sürprizim var, gözlerini kapat." diyerek nişanlısı Öztürk'ü bıçakladığını belirten zanlının, savcılık ve hakimlikteki sorgusunda "Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandı." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ NİŞANLISINI DA BIÇAKLAMIŞ

Kars'ta 2018'de nişanlanıp ayrılan Zehra A'nın bu kişiyi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Bu olay nedeniyle "basit yaralama" suçundan bir süre cezaevinde tutulan şüphelinin, "Ailemin baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta kendi ailem, nişan atmaya razı olmadıkları için 'Buradan cenazen çıkar.' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum." savunmasını yaptığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti. Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdüGenç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Eskişehir, Emrah, Güncel

Kaynak: AA


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