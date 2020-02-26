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Nişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmış

Eskişehir'de 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldüren Zehra Aras'ın bir düğünde çekilen ve elinde bıçak olan görüntülerini "Ben bıçak güzeliyim" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

26.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:10

Eskişehir'de nişanlısı Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) sosyal medya hesabından, Kafkas düğününde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da 'Ben bıçak güzeliyim' diye yazdığı ortaya çıktı. Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras'ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı.

'ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanındakilerle birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor.

"BIÇAK GÜZELİ BEN" NOTUYLA PAYLAŞTI

Zehra Aras'ın 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı video, cinayetin ardından tepki topladı. Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Nişanlısı Emrah Öztürk'ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras'ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı'nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları soğukkanlı bir şekilde anlattığı öğrenildi. Zehra Aras, adliye çıkışı gazetecilerin "Nişanlını neden öldürdün?" sorusuna ise "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var" diye cevap vermişti.

Nişanlısını vahşice öldüren Zehra,

Emrah, Kars, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (20)
MANAV:Eskişehire bu yabancıları sokmamak gerekir
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0 0
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ABOO:bunada üniversite kitaplarını verin, okusun mektepli katil olsun
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3 0
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SERPİL:kızın sucu yok kenisini korumak için öldürmüştür serbest bırakılmalı millet olarak kampanya başlatalım
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1 17
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BİRİSİ:senin kafan güzel mi ? jandarma ilk yakaladığında itiraf etmiş öldürmek için oraya çağırdığını daha sonra ki avukat tutmuşlar ve ifadesini değiştirmişki bu kızın daha önce bıçakla adam yaralamaktan cezası var bilip bilmeden yorum yapmayın 8 bıçak darbesiylemi kendisini korumuş ayrıca kendisini koruyan biri olsa bacaklarından saplardı o yüzden yorumunu al ve defol
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0 1
SENDE KADINSIN)))))))))):sekiz kez bıçaklayan manyaktan mı bahsediyorsun????
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2 1
KARŞI SALDIRI:ÖLDÜREN ERKEK ÖLDÜRÜLEN KADIN OLUNCA TOPLUM: İDAM, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, CANİ, İYİ HAL UYGULANMASIN, GEBERTİN, HAKSIZ TAHRİK UYGULAMAYIN! ÖLDÜREN KADIN ÖLDÜRÜLEN ERKEK OLUNCA TOPLUM: İLLAKİ Bİ SEBEBİ VARDIR KADINI SERBEST BIRAKIN, İYİ HAL UYGULANSIN, HAKSIZ TAHRİK IYGULANSIN, YAZIK KADIN KİM BİLİR NELER ÇEKTİ! ==BÖYLE TOPLUMUN CANI CEHENNEME!!!!
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12 6
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BOZ:ne zırvalıyorsun sen
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4 9
MUSLUMAN:KIYAMAET BU KADINLARDAN SEBEP KOPACAK HERSEY ORTADA GORUYORSUNUZ COCUGUNU COPE ATAN KADIN KOCASINI EVDEN KOVAN KADIN YEDIGI EKMEGE NENKORLUK EDEN YINE KADIN DAHA SAYIYIMMI SAYMAYIM GERISINI SIZ BULUN.
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8 3
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HURŞİT:Manyağın, ruh hastasının kadını erkeği olmaz. Feministler bunu o ayrımcı kafanıza kazıyın
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REF:benimle evlenecekti birlikte olduk beni kandırdı ayrılmak istediği icin kimsenin yüzüne bakamayacağımı hisseyim öldürdüm derse ki aynen buna benzer birşey söyleyecek bir kac sene yatıp cıkar adaletmi güldürmeyin
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