Haberler » Güncel » Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2) - Haber

Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTIEskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) olay öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:43Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

'de nişanlısı Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) olay öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras'ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

ÖZTÜRK'ÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

Emrah Öztürk'ün öldürülmeden önceki son görüntüsü olan güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda cinayetin delili olarak savcılık dosyasına girdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Öztürk'ün ormanda ölü bulunduğu sıralarda, katil zanlısı nişanlısı Zehra Aras ise otogardan Antalya'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştı.



Eskişehir, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:28:30