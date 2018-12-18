Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Antalya
'da bir kişi, nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp ardından intihar etti. Olay, Muratpaşa
ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda, saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kiralık otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Sinem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan Sinem Y.'nin arkasından pompalı tüfekle koşan genç ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sinem Y. yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen genç bu kez pompalı tüfekle intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinem Y. ve gencin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
(İHA)
Antalya
Kaynak: İHA