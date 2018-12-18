Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Antalya
'da bir kişi, nişanlısını tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Nuri Karaata (35), kiraladığı otomobille nişanlısı Simge
Yıldız'ı (26) işe götürmek üzere, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evinden aldı.
İddiaya göre, Yenigün Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda otomobilden inen ikili arasında tartışma çıktı. Nuri Karaata, otomobilde bulunan pompalı tüfekle Yıldız'a ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Simge Yıldız ve Nuri Karaata'nın öldüğünü belirledi. Polis
ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Simge Yıldız'ın, balıkçılıkla uğraşan Nuri Karaata'dan ayrılmak istediği, tartışmanın da bu nedenle çıkmış olabileceği ileri sürüldü.
Kaynak: AA