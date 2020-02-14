Nişanlısını pompalı tüfekle öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir yıl önce nişanlısı Gökhan Evinç'i pompalı tüfekle öldüren Ceyda Malay'ın yargılanmasına başlandı.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Malay ve avukatı Gizem Berceste Olgun hazır bulundu.

Sanık Malay, savunmasında, Evinç'in kendisini lise yıllarından beri ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini iddia etti.

Gökhan Evinç'in yine tehditlerle kendisini yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün evdeki ilaçları içerek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Evinç'in, kendisi yüzünden intihar girişimde bulunduğunu polise anlattırmadığını savunan Malay, şunları söyledi:

"Bana 'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek, polise onun yüzünden intihara teşebbüs ettiğimi söylettirmedi. Ertesi gün ailemi olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu söyleyerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annem de mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Gökhan Evinç beni dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alarak, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi. Ona, 'Anne, o artık bize zarar veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık."

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Duruşmayı Ceyda Malay'ın annesi Canan Seyhan, babası Bülent Malay, kız kardeşi Ceren Malay ve Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu üyeleri de izledi.

Malay'ın avukatı Olgun, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin maruz kaldığı darp ve tehdide karşılık yaşamını savunmak için dava konusu olan eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Evinç'in daha önce birkaç cinayetten sabıkası olduğuna, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişi olduğunu belirten Gizem Berceste Olgun, "Bu kişinin Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Anne Canan Seyhan da "Benim kızım kendini savundu. Devletin, savcıların bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Karşı tarafın suç potansiyelini, Ceyda'nın sadece ailesini ve kendisini korumak istediği göz önünde bulundurulsun istiyorum. Kızım bunları hak etmedi, bilerek, isteyerek yapmadı." diye konuştu.

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu Temsilcisi Süheyla Doğan da "Bir karıncayı bile incitmeyen Ceyda, erkek egemen sistem ve anlayış yüzünden kendisine hayatı zindan eden bir erkeği öldürmek zorunda bırakıldı. Ceyda'ya sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi. O, kendisinin ve yakınlarının hayatını savundu. Yaşamını savunmak zorunda kalan kadınlar değil, kadın katilleri cezalandırılsın." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinde, 13 Ocak 2019'da nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışan Ceyda Malay, babasına ait tüfekle nişanlısına ateş etmiş, Evinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Malay ile annesi ve babası, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Ceyda Malay tutuklanırken, annesi ve babası ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA