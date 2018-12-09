Nişantaşı'nda alkollü Rus kadın eşi tarafından darp edildi

Nişantaşı
'nda alkollü Rus kadın eşi tarafından darp edildiDarp eden koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındıAğzı ve burnu kan içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Nişantaşı'nda alkollü olduğu öğrenilen Rus koca, eşini önce merdivenlerden aşağıya attı ardından da yüzünü yere vurarak sokak ortasında tekmeledi. Ağzı ve burnu kan içinde kalan kadının yardım çığlığı attığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis, darpçı kocayı gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli
Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi
Albay Sadri Alantar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Rus uyruklu karı ve koca henüz bilinmeyen bir nedenle kavga
etmeye başladı. Evin içerisinde başlayan darp dışarıya taşınca darpçı koca, eşini önce merdivenlerden aşağıya yuvarladı. Ardında da yüzünü yere vurarak tekmeledi. Kadının çığlık atarak vatandaşlardan yardım istemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kocası tarafından darp edilen kadının ağzı ve burnu kan içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, karı ve kocayı binaya götürdü. Burada çiftin sakinleştirilmesinin ardından kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla bindirilerek Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağzı ve burnu kan içinde olduğu görülen kadının alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Öte yandan darpçı kocası ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay esnasında sesleri duyan vatandaşlar ise sokağa çıktı."Merdivenden yuvarladı, yüzünü yere vurup tekmeledi"Kadının yardım istediği Haluk Güleş, "Rus vatandaşı ben telefonla konuşurken İngilizce olarak benden yardım istedi. Adam da eşim diye yüzüğünü gösterdi. Ben polis falan deyince yok dedi. Sonra kadını merdivenden aşağıya yuvarladı. Sonra burada yüzünü yere çarptı ve tekmeledi. Kadın burada darp edilirken, ben polisi aradım. Telefondaki kadın polis de o esnada darp edilen kadının feryatlarını duydu. Arkadaşlar hemen geldi, polis, kadın ve şahıs içeride" dedi.
Polis,Nişantaşı
09 Aralık 2018 Pazar 16:31