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Nişantaşı'nda "OT" isimli dergi binası soyan hırsızlar kamerada

Nişantaşı'nda Kültür ve Sanat kapsamında yayın yapan "OT" isimli dergi yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından soyuldu.

17.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:06
'nda Kültür ve Sanat kapsamında yayın yapan "OT" isimli dergi yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından soyuldu. Hırsızlar kameralara yansırken, dergideki çok sayıda elektronik cihazın çalınması nedeniyle çalışanlar dergiyi çıkartamaz hale geldi.
Olay, geçtiğimiz 8 Ocak saat 03.00 sıralarında Nişantaşı Akkavak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yüzlerini kapüşonla saklayan iki şahıs derginin bulunduğu iş hanına geldi. Hanın kapısını zorlayarak içeriye giren hırsızlar, yanlarında getirdikleri aletlerle iş yerinin kapısını kırdı. Bir süre içeride arama yapan şahıslar, dolaplarda bulunan 4 adet taşınabilir,1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak hızla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı.
Olayın ardından sabah saatlerinde dergiye gelen çalışanlar cihazların olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kameraları inceleyen çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Görüntülerde, 2 şüphelinin iş hanına gelerek kapıyı açıyor. Derginin bulunduğu kata çıkan hırsızlar, dergi içerisinde bulunan hardisk ve ekranı çalıp iş hanından kaçıyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Nişantaşı'nda

Nişantaşı, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA


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